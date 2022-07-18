Эрдоган допустил заморозку процесса вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Реджеп Тайип Эрдоган Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил заморозку процесса вступления Швеции и Финляндии в НАТО, если страны не выполнят условия Анкары.

- Хочу еще раз напомнить, что если Швеция и Финляндия не предпримут необходимые шаги для выполнения наших условий, мы заморозим этот процесс. Турция придерживается очень четкой позиции, все остальное - их дело, — сказал он.

Напомним, министры иностранных дел Финляндии и Швеции, Пекка Хаависто и Анн Линде, а также послы 30 стран - членов Североатлантического альянса 5 июля 2022 года подписали протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО на официальной церемонии в штаб-квартире организации.

Ранее Турция долгое время выступала против вступления Финляндии и Швеции в альянс, выдвинув несколько условий. Позже, 29 июня, Анкара согласилась на прием этих стран в НАТО. Одним из условий этого стало обещание Финляндии и Швеции не поддерживать членов РПК и FETO.