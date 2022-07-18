Роскомнадзор составил протокол в отношении Delivery Club из-за утечки данных

Роскомнадзор составил протокол в отношении Delivery Club Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-служба Роскомнадзора сообщила, что ведомство составило протокол в отношении Delivery Club из-за утечки данных.

- В отношении компании был составлен и направлен в суд административный протокол по ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ, — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Уточняется, что компания может получить штраф в размере до 100 тысяч рублей.

В конце мая 2022 года служба безопасности Delivery Club обнаружила утечку данных. В компании сообщили, что появление в сети личных данных сотрудников (фамилии, имена, электронные адреса, номера телефонов и зашифрованные пароли) является частью этого инцидента. В компании объяснили утечку внешним воздействием и заявили о повышении защищенности внутренних систем.

Delivery Club - крупнейший сервис доставки еды и продуктов в России. Был запущен в 2009 году. Изначально работал в формате маркетплейса и специализировался на доставке готовой еды, объединяя в себе различные рестораны с собственными курьерами, позже Delivery Club организовал собственную службу курьерской доставки.