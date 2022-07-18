На Украине сообщили об аресте имущества российского бизнесмена на 13,5 млн долларов

На Украине сообщили об аресте имущества бизнесмена из РФ на 13,5 млн долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бюро экономической безопасности Украины заявило об аресте имущества, которое якобы принадлежит бизнесмену из РФ.

- Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины установили недвижимое имущество, которое через оффшорные компании и подконтрольных лиц принадлежат одному из российских бизнесменов, — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что речь идет о сети развлекательных заведений и заведений общепита. Общая стоимость имущества составляет примерно 13,5 миллиона долларов.

В конце июня суд на Украине наложил арест на имущество российских компаний «Ростех» и «Татнефть» на сумму 4,5 миллиарда гривен (152 миллиона долларов), сообщает офис генерального прокурора республики. Как утверждает ведомство, активы могли использоваться «в подрывной деятельности» против Украины. Часть активов были скрыты в офшорных юрисдикциях, отмечает ведомство.

До этого власти Украины наложили арест на имущество российского предпринимателя на сумму в 1 миллиард гривен, или около 34 миллионов долларов. Бизнесмена обвиняют в незаконной добыче щебня и песка, а также в финансовых преступлениях.