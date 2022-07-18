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В мире18 июля 2022 16:29

На Украине сообщили об аресте имущества российского бизнесмена на 13,5 млн долларов

Речь идет о сети развлекательных заведений и заведений общепита, утверждают в бюро экономической безопасности страны
Виктор БАЖЕНОВ
На Украине сообщили об аресте имущества бизнесмена из РФ на 13,5 млн долларов

На Украине сообщили об аресте имущества бизнесмена из РФ на 13,5 млн долларов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бюро экономической безопасности Украины заявило об аресте имущества, которое якобы принадлежит бизнесмену из РФ.

- Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины установили недвижимое имущество, которое через оффшорные компании и подконтрольных лиц принадлежат одному из российских бизнесменов, — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что речь идет о сети развлекательных заведений и заведений общепита. Общая стоимость имущества составляет примерно 13,5 миллиона долларов.

В конце июня суд на Украине наложил арест на имущество российских компаний «Ростех» и «Татнефть» на сумму 4,5 миллиарда гривен (152 миллиона долларов), сообщает офис генерального прокурора республики. Как утверждает ведомство, активы могли использоваться «в подрывной деятельности» против Украины. Часть активов были скрыты в офшорных юрисдикциях, отмечает ведомство.

До этого власти Украины наложили арест на имущество российского предпринимателя на сумму в 1 миллиард гривен, или около 34 миллионов долларов. Бизнесмена обвиняют в незаконной добыче щебня и песка, а также в финансовых преступлениях.