В МИД РФ заявили, что Microsoft пытается взять под контроль информационную инфраструктуру Украины по заказу Пентагона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская корпорация Microsoft пытается взять под контроль всю информационную инфраструктуру Украины, выполняя заказ Министерства обороны США, заявил замглавы МИД России Олег Сыромолотов.

«У нас есть веские основания заявлять: Microsoft исполняет заказ Пентагона и спецслужб по взятию под полный контроль всей информационной инфраструктуры Украины и лишению ее какого-либо «цифрового суверенитета», – приводятся его слова на сайте ведомства.

Как заявил Сыромолотов, корпорация, обещая укрепить безопасность Украины, убедила украинские власти предоставить удаленный доступ к их сетям через «контролируемый доступ к папке» в приложении для защиты от киберугроз Microsoft Defender. Кроме того, под предлогом проведения оценки уровня защищенности информационных ресурсов госорганов Украины, выявлены устройства с незакрытыми известными уязвимостями, которые могут использоваться Вашингтоном. Сообщил он.

По словам замглавы МИД России, Киев предоставил Microsoft доступ ко всем устройствам связи на Украине, дав тем самым инструменты для слежки, провокаций и осуществления кибератак. Сыромолотов предупредил, что корпорация может быть в любой момент использована для «покушения на суверенитет неугодных государств».