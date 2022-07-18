В ЛНР заявили, что всеми украинскими расчетами РСЗО HIMARS руководят западные инструкторы Фото: REUTERS

Всеми украинскими расчетами реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS руководят инструкторы с Запада, заявил офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

«Действительно, все HIMARS сопровождают западные инструкторы, англоязычные. Это факт. Касаемо того, куда они целятся: они целятся по критически важным гражданским объектам», – рассказал он в эфире «Первого канала».

Как сообщил Марочко, в минувшую субботу снаряд прилетел в троллейбусное депо Алчевска, в котором нет никакого военного объекта. По словам офицера, Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня все чаще фиксирует массовое применение украинской стороной РСЗО HIMARS.

Как писал сайт kp.ru, Соединенные Штаты намерены предоставить Украине новый пакет военной помощи, который включает четыре РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним. С учетом этой поставки количество этих РСЗО у Украины достигнет 12.