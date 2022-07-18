Лучшая теннисистка России Касаткина призналась в нетрадиционной сексуальной ориентации

Лучшая теннисистка России Касаткина призналась нетрадиционной сексуальной ориентации Фото: REUTERS

Первая ракетка России Дарья Касаткина призналась в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Как сообщила спортсменка, она находится в отношениях с девушкой.

«Есть ли у меня сейчас девушка? Да. У нас в стране столько запретных тем. И есть темы важнее, которые запретные, так что удивляться нечему…Реально, нет ничего проще, мне кажется, в мире, чем быть натуралом. Если есть выбор, кто выберет быть геем? Усложнять себе жизнь? Особенно в России», – цитирует КП-спорт слова теннисистки, сказанные в интервью журналисту Виктору Кравченко.

Как призналась Касаткина, она не могла долго «жить в шкафу», скрывая свою сексуальную ориентацию. По мнению спортсменки, главное жить «в комфорте с собой».

Касаткина является первой ракеткой России и 12-й в мире. В ее активе четыре титула женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде, а также победа в Кубке Билли Джин Кинг в составе сборной России.

Как писал сайт «КП-Спорт», в начале июня нападающая испанского женского футбольного клуба «Эспаньол» Надежда Карпова заявила о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.