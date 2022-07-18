Украинские войска обстреляли ГЭС в Новой Каховке после отъезда Кириенко Фото: Сергей Ильницкий/ТАСС

Вооруженные силы Украины обстреляли гидроэлектростанцию в Новой Каховке Херсонской области уже после отъезда отттуда первого заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко. Об этом рассказал информированный источник в его сопорвождении.

«ГЭС обстреляли уже после того, как мы оттуда уехали. Мы в безопасности, все хорошо», – сообщил он РИА Новости.

Ранее военкор Семен Пегов сообщил в Telegram-канале, что Кириенко попал под обстрел в Новой Каховке. По его информации, удар был нанесены в тот момент, когда первый замглавы АП проводил встречу с представителями российских регионов.

Напомним, в администрации Новой Каховки рассказали, что украинские войска нанесли удар по району городской гидроэлектростанции.

До этого в понедельник, 18 июля, Вооруженные силы Украины произвели массированный ракетный обстрел Новой Каховки.

Как писал сайт kp.ru, Украина также нанесла удар по Новой Каховке американской РСЗО HIMARS в понедельник, 12 июля 2022 года. В результате взорвались склады с селитрой, повреждены рынок и больница, уничтожены сотни квартир. Удар пришелся в район Каховской ГЭС, но сам объект энергетики не пострадал. В результате погибли семь человек, еще около 60 получили ранения.