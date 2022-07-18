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В мире18 июля 2022 19:49

Украинские пограничники обнаружили трубопровод со спиртом на границе с Молдавией

Триста метров полиэтиленовой трубы простирались от границы в направлении частного дома 32-летнего украинца
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Украинские пограничники обнаружили трубопровод со спиртом на границе с Молдавией Фото: кадр из видео

Украинские пограничники обнаружили трубопровод со спиртом на границе с Молдавией Фото: кадр из видео

Украинские пограничники обнаружили на границе с Молдавией трубопровод со спиртом, сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).

«Трубопровод с характерным запахом спирта был найден по оперативной информации сотрудников ГПСУ. Триста метров полиэтиленовой трубы простирались от линии государственной границы под землей в направлении частного дома 32-летнего гражданина Украины», – сказано на сайте ведомства.

По информации ГПСУ, трубопровод использовался для незаконного перемещения спирта на территории Украины из «приднестровского сегмента» молдавско-украинской границы. В ходе обысков пограничники нашли емкости с характерным запахом спирта и часть свернутой полиэтиленовой трубы. В настоящее время правоохранители проводят следственные действия и демонтаж трубопровода.

В 2019 году в Одесской области был обнаружен трубопровод для незаконного перемещения спирта из Молдавии на Украину.