Назван победитель теледебатов на пост премьера Великобритании

Экс-глава минфина Британии Сунак набрал наибольшее число голосов в третьем туре выборов на пост премьер-министра Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-глава Минфина Великобритании Риши Сунак в очередной раз набрал наибольшее количество голосов в третьем туре выборов премьер-министра королевства. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который был проведен компанией Opinum по итогам дебатов, прошедших в прямом эфире телеканала ITV.

Ранее сообщалось, что во второй тур выборов премьер-министра Великобритании прошли шесть кандидатов. Об этом сообщил глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди. Больше всего голосов в прошедшем накануне первом туре набрал бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак, который получил 88 голосов. Младший министр по торговой политике и бывшая глава Минобороны Пенни Мордонт стала второй, получив 67 голосов.

Напомним, бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак в пятницу, 8 июля, официально объявил о своем выдвижении на пост нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства. В видеообращении политик заявил о своем намерении вести Великобритании «в правильном направлении», пообещав в скором времени представить свое видение будущего страны.