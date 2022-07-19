Визит Джо Байдена в Саудовскую Аравию спровоцировал рост цен на нефть Фото: REUTERS

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2022 года на лондонской бирже ICE растет более чем на 5% и находится выше $106 за баррель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

К 17:20 мск стоимость Brent находилась на уровне $105,76 за баррель (+4,53%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в августе 2022 года дорожает на 4,52% - до $98,83 за баррель.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что цены на бензин на американских автозаправках уже снижаются ежедневно, а его поездка на Ближний Восток будет способствовать этой цели еще больше. Такое заявление глава Белого дома сделал в ходе пресс-конференции в Саудовской Аравии.

Напомним, как писал сайт KP.ru, глава Белого дома, будучи в Саудовской Аравии, которую он называл «страной-изгоем», встретился с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом, назвав его «убийцей» саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Тем не менее американский лидер попросил у Эр-Рияда увеличить объемы добычи нефти.