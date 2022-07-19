Генсек ООН призвал немедленно вернуть на мировой рынок продовольствия России и Украины Фото: Shutterstock

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что избежать голода в мире можно лишь в том случае, если на мировые рынки вернутся продукты питания с Украины и из России, а также российские удобрения.

«Мы рискуем столкнуться с голодом во многих регионах в этом году. В следующем году ситуация может быть ещё хуже. Но мы можем избежать этой катастрофы, если будем действовать сейчас», - приводит его слова ТАСС.

Гутерреш отметил, что надо действовать сообща, чтобы выработать смелые и скоординированные политические меры.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что западные страны в любом случае продолжат покупать российские удобрения, так как они представляют собой дефицитный товар. Путин уточнил, что Россия не намерена в ближайшее время переходить на систему лицензирования экспорта удобрений, но отметил, что потребности российских аграриев в этом плане должны быть в приоритете и призвал внимательно отслеживать ситуацию с обеспечением агропромышленного комплекса удобрениями.