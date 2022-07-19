"Кадровая ревизия": Зеленский намерен уволить из СБУ 28 человек Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководство страны решает вопрос об увольнении 28 должностных лиц в Службе безопасности (СБУ).

"И еще одна важная новость о Службе безопасности Украины. Происходит кадровая ревизия службы. Решается вопрос об увольнении 28 должностных лиц. Разный уровень, разные направления. Но основания схожи - неудовлетворительные результаты работы", - сказал он в своем видеообращении.

Украинский лидер также поблагодарил "всех, кто эффективно служит стране" и "защищает украинские интересы на своем уровне".

Ранее Зеленский подписал указ об отстранении генерального прокурора страны Ирину Венедиктову от занимаемой должности. Другим указом Зеленский отстранил главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова. Он отстранен по статье о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже иронично прокомментировала отставку главы СБУ и генпрокурора Украины.

"Зеленский уволил генпрокурора и главу СБУ. Денацификация идет полным ходом", - сказала она.

До этого президент Украины Владимир Зеленский уволил посла страны в Германии Андрея Мельника. При этом немцы обрадовались тому, что Мельник был снят с должности. Также Зеленский уволил послов Украины в Венгрии, Норвегии, Чехии и Индии, соответствующие указы были опубликованы накануне - 9 июля - на сайте украинского лидера.