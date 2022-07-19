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В мире18 июля 2022 21:43

Парламент Великобритании не поддержал вотум недоверия правительству Джонсона

Против проголосовали 349 парламентариев, 238 высказались за
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Парламент Великобритании не поддержал вотум недоверия правительству Джонсона

Парламент Великобритании не поддержал вотум недоверия правительству Джонсона

Фото: REUTERS

Члены парламента Великобритании не поддержали вынесение вотума недоверия правительству премьер-министра Бориса Джонсона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение парламента.

Против проголосовали 349 парламентариев, 238 высказались за. Большинство мест в палате (358 из 650) сейчас принадлежит консерваторам, которых возглавляет Джонсон.

Напомним, Лейбористская партия Великобритании вынесла на рассмотрение в правительстве вопрос о проведении нового вотума недоверия ушедшему накануне в отставку британскому премьер-министру Борису Джонсону. Как передает телеканал Sky News, в случае если большинство членов британского парламента выступят за эту инициативу, есть вероятность проведения новых всеобщих выборов в парламент.

Как ранее писал сайт kp.ru, Борис Джонсон объявил, что принял решение покинуть свой пост. Помимо этого, он планирует покинуть должность лидера Консервативной партии. Джонсон поблагодарил тех, кто голосовал за Консервативную партию. Он объяснил, что продолжал выполнять обязанности в последние дни, так как это "его долг".