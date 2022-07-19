Бьюкенен: Байден подвергнет США смертельной опасности, если вступит в войну с Россией на стороне Финляндии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Политик Патрик Бьюкенен заявил, что президент США Джо Байден подвергнет Америку смертельной опасности, если возьмет обязательство вступить в войну с Россией на стороне Финляндии.

"Ни одному президенту времен холодной войны не пришло бы в голову взять на себя такое обязательство — рисковать выживанием нашей нации ради защиты территории страны за тысячи миль, которая никогда не была жизненно важной для США", - сказал он в интервью CNS.

По словам политика, американской армии придется столкнуться с государством, обладающим от 4,5 до шести тысяч ядерных боеголовок.

Напомним, 5 июля этого года послы 30 стран - членов Североатлантического альянса, а также министры иностранных дел Финляндии и Швеции, Пекка Хаависто и Анн Линде подписали протоколы о вступлении этих двух стран в НАТО на официальной церемонии в штаб-квартире организации.

Ранее Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО ничем новым РФ не грозит, но она будет вынуждена укреплять свои рубежи. Медведев отметил, что перспектива получить российские "Искандеры" на пороге и платить налоги ради оборонных целей под эгидой НАТО вряд ли приведет в восторг граждан двух стран-кандидатов.

До этого заместитель министра иностранных дел России Сергей Грушко заявил ,что вступление Швеции и Финляндии в НАТО радикальным образом изменит военно-политическую ситуацию и приведет к нежелательным последствиям. Как отметил Грушко, РФ примет меры для обеспечения безопасности и обороны, которые сочтет необходимыми.