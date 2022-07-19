Конгрессмен Дональдс считает, что Байден «показал средний палец» американским нефтяникам Фото: REUTERS

Конгрессмен Байрон Дональдс раскритиковал президента США Джо Байдена за энергетическую политику и игнорирование интересов американских нефтяников.

"Удар кулаком с саудовцами и средний палец Техасу, Колорадо, Аляске, Северной Дакоте и Нью-Мексико, готовым добывать нефть, которую Байден выпрашивает у Саудовской Аравии. Америка — в последнюю очередь", - написал он в соцсетях.

Напомним, как писал сайт KP.ru, глава Белого дома, будучи в Саудовской Аравии, которую он называл "страной-изгоем", встретился с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом, назвав его "убийцей" саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Тем не менее американский лидер попросил у Эр-Рияда увеличить объемы добычи нефти.

Напомним, ранее СМИ заявили о том, что Саудовская Аравия хочет отомстить американскому президента за его недружественное отношение к стране и делает выбор в пользу России.