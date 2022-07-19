Экспорт российского зерна в 2022 году достигнет 37 млн тонн Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия рассчитывает, что в этом году экспортирует на коммерческой основе 37 млн тонн зерна, а в следующем - 50 млн тонн.

"Со своей стороны продолжаем оказывать гуманитарную помощь. На коммерческой же основе ожидаем, что экспорт из России зерна в текущем сельскохозяйственном году достигнет 37 млн тонн, в следующем - до 50 млн тонн. Вдобавок к этому прибавьте десятки млн тонн удобрений", - сказал он, выступая на мероприятии высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с продовольственным кризисом.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия на сегодняшний день остается самым крупным экспортером пшеницы в мире. Путин указал на то, что не так давно Россия занималась закупкой пшеницы, а на данный момент страна уже продает ее сама. Как он отметил, другие государства, такие как Соединенные Штаты Америки или же Великобритания, производят большие объемы пшеницы, однако и потребляют ее в большем количестве.