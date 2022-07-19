В Нижнем Новгороде произошел взрыв неизвестного вещества в многоквартирном доме Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Межквартирная перегородка обрушилась в результате взрыва неизвестного вещества в пятиэтажном доме в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает "КП-Нижний Новгород" со ссылкой на заявление регионального ГУ МЧС.

"По предварительным данным, здесь произошел хлопок неизвестного вещества с последующим обрушением межквартирной перегородки. Также были разрушены стекла оконных проемов. К счастью, в результате ЧП никто не погиб и не пострадал", - заявили в ведомстве.

Известно, что из здания были эвакуированы 37 человек, в том числе шесть детей. Погибших и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в жилом доме в одном из центральных районов Мадрида прогремел взрыв, в результате которого здание было сильно повреждено. Согласно предварительным данным, причиной взрыва могла стать утечка газа. Как сообщила Служба гражданской обороны Испании, в результате взрыва пострадало шесть человек. Спасательные службы разбили недалеко от места происшествия полевой госпиталь.