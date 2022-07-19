Вице-президент США Харрис заявила, что за 20 лет в стране утроилось количество произведённого оружия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что оружия в стране больше, чем жителей, но угрожает оно в основном темнокожим.

"Количество оружия, произведенного в этой стране, утроилось за последние 20 лет. Сегодня у нас больше оружия в стране, чем людей", - приводит ее слова РИА Новости.

Политик также отметила, что темнокожие составляют подавляющее большинство жертв вооруженных нападений.

Кстати, США – мировой лидер в печальном рейтинге массовых убийств в учебных заведениях. Самым массовым расстрелом считается трагедия в школе "Колумбайн" (Литтлтон, Колорадо). 20 апреля 1999 года два ученика этой школы убили на ее территории 13 человек и покончили с собой.

Как писал сайт KP.ru, полицейские в США остановили машину, за рулем которой сидел 20-летний Донти Райт. Парень нарушил правила, но когда стражи порядка «пробили» его документы по базе данных, оказалось, что выписан ордер на арест темнокожего парня. Парень явно был в курсе своего положения, потому что увидев офицеров, которые с решительным видом возвращаются к нему, Райт решился на отчаянный поступок — завел двигатель и дал газу. Полицейские не стали устраивать погоню, а открыли огонь из табельного оружия по машине.