Аналитики Rystad Energy считают, что жара помешает Европе восстановить запасы газа в преддверии зимы Фото: Архив "КП"

Из-за аномальной жары Европа столкнется с энергетическим "штормом" раньше, чем это предполагалось, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков Rystad Energy.

"Наши обновленные сценарии показывают, что Европа, вероятно, столкнется со штормом гораздо раньше, чем предполагалось ранее, и что регион будет недостаточно подготовлен к хаосу, который он принесет", - говорится в материале.

Специалисты полагают, что повышение температуры помешает Европе восстановить свои запасы газа в преддверии зимы. Так, уровень хранилищ на континенте остается ниже нормы для этого времени года.

Напомним, накануне Европу накрыла аномальная жара. В Испании полыхают пожары, во Франции запретили фейерверки из-за риска возгораний, а в Португалии объявлен режим чрезвычайного положения.

Как писал сайт KP.ru, в испанском городе Вальядолиде, расположенном в автономном сообществе Кастилия-и-Леон на северо-западе страны, столбик термометра поднимался до отметки 40,6 градуса, что стало новым температурным рекордом для этого региона. Местные жители наблюдают, как птицы резко снижаются и просто падают на землю.