Госдеп США заявил, что якобы передача Ираном беспилотников России повлечёт санкции Фото: REUTERS

Официальный представитель госдепа Нед Прайс пригрозил, что США введут санкции против Ирана, если он передаст России беспилотники.

"Любая подобная передача повлечет санкции, которые можем ввести мы, и возможно, санкции со стороны стран по всему миру. Мы продолжаем следить за ситуацией", - сказал он на брифинге.

Как ранее писал сайт kp.ru, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Иран якобы планирует передать России до нескольких сотен беспилотных летательных аппаратов. По мнению американской стороны, Иран планирует обучать российские силы применению этих беспилотников. Первые этапы обучения должны начаться уже в первых числах июля, добавил Салливан.

Тем временем, президент России Владимир Путин не планирует обсуждать покупку беспилотников с иранским лидером Ибрахимом Раиси, заявлял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом официальный представитель Кремля уточнил, что у него нет комментариев по поводу сообщения Вашингтона о том, что Российская Федерация якобы рассматривает вариант покупки беспилотных летательных аппаратов у Ирана.

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