Рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Белоруссии до "ограниченного дефолта"

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Белоруссии в иностранной валюте до "ограниченного дефолта".

"После истечения 14-дневного льготного периода 13 июля 2022 года по выплате купона по еврооблигациям 2027 года мы понизили долгосрочный рейтинг Белоруссии в иностранной валюте до "ограниченного дефолта" с "С", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте агентства.

Ранее международное рейтинговое агентство Moody's. заявило, что Белоруссия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам. Агентство расценило как дефолт проведение Министерством финансов платежа по еврооблигациям в национальной валюте.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что даже если Соединенные Штаты найдут способ объявить России технический дефолт, для российской экономики ничего не изменится. Эксперты также считают, что для нашей экономики от объявления дефолта ничего не изменится. Потому что все понимают, что он рукотворный, а на деле экономика стабильна.