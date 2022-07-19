Захарова высмеяла полет Бориса Джонсона на истребителе Фото: Евгения ГУСЕВА

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла видео Бориса Джонсона, на котором экс-премьер летит на истребителе на месте второго пилота.

"Борис Джонсон как бы показывает, что ему нравятся заоблачные цены на топливо, а заправка — удел небожителей. Английский юмор", - написала она в своем Telegram-канале.

Накануне стало известно, что Джонсон совершил полет на истребителе Eurofighter Typhoon. Он записал на видео процесс дозаправки самолета в воздухе.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла слова министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о готовности "осадить" главу российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.

До этого Мария Захарова оценила кандидатов на пост премьер-министра Великобритании. По ее мнению, ситуация схожа с чаепитием у Шляпника из сказки "Приключения Алисы в стране чудес". Захарова пояснила, что не видит в кандидатах новых лиц с новыми возможностями.