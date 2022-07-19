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Политика19 июля 2022 0:29

Захарова высмеяла полет Бориса Джонсона на истребителе

Джонсон совершил полет на истребителе Eurofighter Typhoon
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Захарова высмеяла полет Бориса Джонсона на истребителе

Захарова высмеяла полет Бориса Джонсона на истребителе

Фото: Евгения ГУСЕВА

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла видео Бориса Джонсона, на котором экс-премьер летит на истребителе на месте второго пилота.

"Борис Джонсон как бы показывает, что ему нравятся заоблачные цены на топливо, а заправка — удел небожителей. Английский юмор", - написала она в своем Telegram-канале.

Накануне стало известно, что Джонсон совершил полет на истребителе Eurofighter Typhoon. Он записал на видео процесс дозаправки самолета в воздухе.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла слова министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о готовности "осадить" главу российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.

До этого Мария Захарова оценила кандидатов на пост премьер-министра Великобритании. По ее мнению, ситуация схожа с чаепитием у Шляпника из сказки "Приключения Алисы в стране чудес". Захарова пояснила, что не видит в кандидатах новых лиц с новыми возможностями.