Власти Херсонской области усилят систему противовоздушной обороны Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион усиливает систему противовоздушной обороны на фоне участившихся ракетных обстрелов со стороны ВСУ.

"Сейчас усиливается система противовоздушной обороны", - сказал он в беседе с РИА Новости.

Стремоусов также отметил, что у властей есть информация, откуда украинская армия ведет огонь по Херсонской области.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.