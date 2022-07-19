Хакер RaHDIt заявил, что пылесос, холодильник и телевизор могут быть использованы для наблюдения и прослушивания Фото: Архив "КП"

Участник российской хакерской группы RaHDIt заявил, что домашняя бытовая техника может быть использована для наблюдения и прослушивания.

"Пылесос, холодильник, телевизоры. Сейчас большинство моделей телевизоров, они напрямую связаны с интернетом. В телевизорах стоят и камеры, и микрофоны. Сам по себе телевизор является небольшим компьютером, компьютерным устройством. Соответственно, при определенных манипуляциях возможно даже получение доступа к микрофону, камеры телевизора и удаленно там просматривать, прослушивать то, что происходит в помещении", - сказал он РИА Новости на условиях анонимности.

Те, у кого кнопочный телефон из прошлого века, вероятнее всего могут не беспокоиться. А вот обладателям смартфонов будет интересно, как распознать прослушку своего мобильного. По просьбе "Комсомольской правды", разобраться помог Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group. Так, по словам эксперта, даже если прослушка несанкционированная, но это делается профессионально, то ее не распознать ни на слух, ни через поиски следящего софта на телефоне. Подробнее читайте в материале сайта KP.ru