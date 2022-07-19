Cumhuriyet: США, считающие себя "хозяевами" Ближнего Востока, утрачивают влияние в регионе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты, считающие себя "хозяевами" Ближнего Востока, утрачивают влияние в регионе, пишет турецкое издание Cumhuriyet.

Джозеф Байден в ходе визита дал понять, что США намерены сохранять активность в регионе, чтобы Россия и Китай не заполнили образовавшийся вакуум, но журналисты отметили, что в заявлении американского лидера имеется серьезная проблема: Россия и Китай прочно развивают и углубляют отношения с арабскими странами. По мнению авторов материала, высказывания Байдена носят "империалистический" характер.

Ранее американский журналист Стюарт Варни спрогнозировал, что готовящийся визит президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена в Саудовскую Аравию обернется для него "большим конфузом". Он полагает, что лидеру США не удастся убедить Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты в необходимости нарастить объемы добычи нефти.

Как писал сайт KP.ru, Байден в очередной раз оговорился и вызвал переполох в Европе. В своей речи президент США “намекнул” на возможную отправку американских войск на Украину. Также в начале июня этого года американский лидер напугал американцев очередной оговоркой. Он пообещал жителям страны прислать самолетами 3,7 бутылки детского питания.