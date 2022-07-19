Следствие опровергло версию об авиаударе по театру в Мариуполе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Начальник следственного управления генеральной прокуратуры ДНР Алексей Куцурубенко заявил, что следствие пришло к выводу, что взрыв в драматическом театре в Мариуполе произошел внутри здания, а утверждения о российском авиаударе являются фейком.

"При разборе завалов в здании драматического театра не было обнаружено ни одного поражающего элемента, ни одной части или элемента авиабомбы либо каких-либо других боеприпасов", - рассказал он в беседе с РИА Новости.

Напомним, ранее помощник министра иностранных дел ЛНР Виталий Киселев рассказал о причине взрыва драмтеатра в Мариуполе. По его словам, волонтеры Вооруженных сил Украины занесли около 70 ящиков со взрывчаткой в здание драмтеатра. Киселев добавил, что взрыв произошел, когда украинские военные пытались установить детонирующие устройства, но "что-то пошло не так". В действительности произошла детонация в здании.

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