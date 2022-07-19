В Госдепе США выразили озабоченность смертью британского наемника в ДНР Фото: REUTERS

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс прокомментировал смерть находившегося в плену в ДНР британского наемника Пола Ури

"Мы огорчены и глубоко озабочены в связи со смертью Пола Ури - британского гуманитарного работника, который был захвачен Россией", - написал он в социальных сетях.

Напомним, британский наемник Пол Ури, который находился в плену в ДНР, умер 10 июля 2022 года из-за болезней и стресса. Об этом сообщала омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова. Она уточнила, что, несмотря на тяжесть вменяемого ему преступления, в ДНР ему предоставляли всю необходимую медицинскую помощь.

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