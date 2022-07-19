Россию на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН 24 сентября будет представлять глава МИД Фото: Евгения ГУСЕВА

На неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН Россия будет представлена на уровне главы МИД, выступление ожидается 24 сентября, передает ТАСС со ссылкой на предварительную программу выступающих.

Кроме того известно, что 20 сентября выступит президент США Джо Байден, а 21 сентября — украинский лидер Владимир Зеленский.

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН пройдет с 20 по 26 сентября.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя итоги саммита "Большой двадцатки" в Риме, заявил, что попытки продвигать односторонние подходы оказались невостребованными, необходимы коллективные решения, в том числе, в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Глава российского внешнеполитического ведомства в целом оценил результаты саммита как "очень позитивные". «Основные тенденции, которые, я считаю, мы должны всячески поддерживать, заключаются в стремлении к коллективной работе. Мы всегда за это выступаем», - отметил он.