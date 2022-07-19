Что произошло в ночь на 19 июля

Госдеп США заявил, что Китаю дорого обойдется помощь России в обходе санкций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД КНР Ван И заявил, что возможный обход антироссийских санкций или предоставление России вооружений дорого обойдутся Пекину.

На министерской встрече G20 на двусторонние встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым выстроилась очередь из глав делегаций стран, кроме участниц G7.

Российский холдинг «Газпром» предупредил о форс-мажорных обстоятельствах с поставками газа минимум одного из крупных потребителей в Европе. «Газпром» сообщил клиенту, что не сможет выполнить обязательства по поставкам по «чрезвычайным причинам», от холдинга не зависящим.

Соединенные Штаты, считающие себя "хозяевами" Ближнего Востока, утрачивают влияние в регионе, пишет турецкое издание Cumhuriyet. Джозеф Байден в ходе визита дал понять, что США намерены сохранять активность в регионе, чтобы Россия и Китай не заполнили образовавшийся вакуум, но журналисты отметили, что в заявлении американского лидера имеется серьезная проблема.

Полковник Дуглас Макгрегор заявил, что президент США Джо Байден, решив довести свою опосредованную войну с Россией до конца, проигрывает битву за Украину.

Накануне Европу накрыла аномальная жара. В Испании полыхают пожары, во Франции запретили фейерверки из-за риска возгораний, а в Португалии объявлен режим чрезвычайного положения. Из-за аномальной жары Европа столкнется с энергетическим "штормом" раньше, чем это предполагалось, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков Rystad Energy.

Члены парламента Великобритании не поддержали вынесение вотума недоверия правительству премьер-министра Бориса Джонсона. Против проголосовали 349 парламентариев, 238 высказались за.

Зеленский установил внутренний дедлайн для евроинтеграции, который напугает Евросоюз. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, если Киев озвучит дедлайн, "можно так испугать кого-то в ЕС, что он будет сознательно тормозить все, что связано с европейской интеграцией Украины".

Мода на здоровое питание и "суперпродукты" (суперфуды) продолжает набирать обороты. Известные блогеры и артисты уверяют, что именно такая еда, а еще полный отказ "от всего вредного" сохраняет им молодость и красоту. То, что правильное питание полезно, никто не спорит. Но как не переборщить в погоне за ЗОЖем? Об этом мы поговорили с семейным терапевтом, клиническим психологом-диетологом Анной Ивашкевич и узнали, когда полезные продукты могут привести к образованию камней в почках, обезвоживанию и бессоннице.