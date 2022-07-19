Министр финансов США заявила, что Запад применит жесткие меры против нарушителей мирового экономического порядка

Министр финансов США Йеллен заявила, что Запад применит жесткие меры против нарушителей мирового экономического порядка Фото: REUTERS

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Запад намерен применять жесткие меры в отношении тех государств, которые злоупотребляют или нарушают мировой экономический порядок.

"Соединенные Штаты и наши союзники, такие как [Республика] Корея, будут работать вместе, чтобы продолжать требовать твердой приверженности нормам и ценностям, которые лежат в основе мирового экономического порядка", - приводит ее слова ТАСС.

По версии министра, "экономическая интеграция была использована Россией в качестве оружия и с большим эффектом".

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на саммите БРИКС, заявил, что страны Запада перекладывают на мир ответственность за собственные ошибки в макроэкономике при помощи финансовых инструментов. По мнению главы государства, страны БРИКС лидируют в выработке курса на формирование многополярной системы отношений между государствами. Вместе с тем, подчеркнул он, здесь можно рассчитывать и на многие страны Азии, Африки и Латинской Америки, которые проводят независимую политику.