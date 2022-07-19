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Политика19 июля 2022 3:45

Министр финансов США заявила, что Запад применит жесткие меры против нарушителей мирового экономического порядка

По версии министра, "экономическая интеграция была использована Россией в качестве оружия и с большим эффектом"
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Министр финансов США Йеллен заявила, что Запад применит жесткие меры против нарушителей мирового экономического порядка

Министр финансов США Йеллен заявила, что Запад применит жесткие меры против нарушителей мирового экономического порядка

Фото: REUTERS

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Запад намерен применять жесткие меры в отношении тех государств, которые злоупотребляют или нарушают мировой экономический порядок.

"Соединенные Штаты и наши союзники, такие как [Республика] Корея, будут работать вместе, чтобы продолжать требовать твердой приверженности нормам и ценностям, которые лежат в основе мирового экономического порядка", - приводит ее слова ТАСС.

По версии министра, "экономическая интеграция была использована Россией в качестве оружия и с большим эффектом".

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на саммите БРИКС, заявил, что страны Запада перекладывают на мир ответственность за собственные ошибки в макроэкономике при помощи финансовых инструментов. По мнению главы государства, страны БРИКС лидируют в выработке курса на формирование многополярной системы отношений между государствами. Вместе с тем, подчеркнул он, здесь можно рассчитывать и на многие страны Азии, Африки и Латинской Америки, которые проводят независимую политику.