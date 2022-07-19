American Thinker: Байден проигрывает битву за Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полковник Дуглас Макгрегор заявил, что президент США Джо Байден, решив довести свою опосредованную войну с Россией до конца, проигрывает битву за Украину.

"Его (любимая лошадь, НАТО, на последнем издыхании. И единственное, что падает быстрее рейтингов Байдена, – это экономика США и Европы", - написал он в своей статье для издания The American Thinker.

По словам полковника, американцы и европейцы "уже злятся на своих робких и бестолковых" лидеров.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.