Лидер социалистов Венесуэлы обвинил США в диверсиях на нефтяных объектах страны

Политик обвинил США в диверсиях не объектах нефтегазовой компании PDVSA Фото: REUTERS

Лидер парламентской фракции и вице-президент правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо обвинил Соединенные Штаты в диверсиях на объектах нефтеперерабатывающей отрасли страны. Соответствующее заявление политик сделал на брифинге в Каракасе.

"Это часть политики империализма США: нападение на нефтяные объекты, отправка сюда наемников, некоторые из которых задержаны, а другие осуждены за попытку государственного переворота и убийства в нашей стране. Это посланники правительства США", - подчеркнул Кабельо.

По его словам, именно американцы осуществили диверсию на газопроводе государственной нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela S.A (PDVSA) в штате Монагас, желая дестабилизации обстановки в Венесуэле.

Напомним, в 2021 году на объектах PDVSA произошли несколько взрывов. Так, в марте теракт совершен в городе Эль-Техеро в штате Монагас. Прогремевший взрыв затронул операционный центр, служащий газозаправочным заводом. В результате инфраструктура газового завода PDVSA вышла из строя.

Еще один теракт был в январе. Действия боевиков привели к сильному пожару на объектах в штате Ансоатеги на востоке страны.