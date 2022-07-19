Посол Воробьева рассказала о невероятном уважении к Путину в Индонезии

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин – очень популярный и уважаемый человек в Индонезии. Об этом сообщила РИА Новости посол РФ в Джакарте Людмила Воробьева.

По ее словам, это один из факторов, который побуждает индонезийцев сотрудничать с Россией несмотря на давление Запада.

"Еще один момент здесь – это высокий личный авторитет нашего президента, он пользуется в Индонезии невероятным уважением и популярностью", - констатировала Воробьева.

В числе других причин поддержки связей с Россией дипломат назвала неприятие империалистической политики Запада, воспоминания о собственном колониальном прошлом и поддержка политики Путина российскими мусульманами.

Как ранее писал сайт kp.ru, Людмила Воробьева сообщила, что на министерской встрече G20 на двусторонние встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым выстроилась очередь из глав делегаций стран, кроме участниц G7.

Напомним, власти России предварительно уведомили Индонезию о намерении президента РФ Владимира Путина принять участие в саммите "Большой двадцатки" (G20), который пройдет в ноябре этого года на острове Бали.