Мэр Хабаровска призвал усилить контроль за безопасностью отдыхающих у воды

Нужно усилить контроль над местами отдыха у воды Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровске действует полный запрет на купание в Амуре. Повсюду стоят соответствующие таблички с запретами на плавание. Однако даже строгие меры не помогают уберечь отдыхающих от попыток охладиться в жаркий день. В связи с этим мэр Хабаровска Сергей Кравчук призвал усилить контроль за водоемами в городе, сообщает Транссибинфо.

- Нужно усилить контроль над местами отдыха у воды. Продолжаем профилактические мероприятия, усиливаем информирование населения, — сказал Сергей Кравчук.

Меры безопасности будут удвоены после недавней трагедии, которая произошла недалеко от Музея истории Амурского моста. Нетрезвый молодой человек прыгнул в воду с бетонной конструкции, которая стоит на берегу Амура. Эта «забава» привела к ужасному исходу: мужчина ушел под воду и не смог вынырнуть обратно. Свидетели не смогли помочь ему выбраться из реки. К сожалению, за лето подобное происшествие – уже пятый случай летального исхода купания в водоемах Хабаровска.