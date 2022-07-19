Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия19 июля 2022 5:59

Мэр Хабаровска призвал усилить контроль за безопасностью отдыхающих у воды

За лето в Хабаровске уже произошло пять несчастных случаев на водоемах
Марина ГОНЧАРЕНКО
Нужно усилить контроль над местами отдыха у воды

Нужно усилить контроль над местами отдыха у воды

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровске действует полный запрет на купание в Амуре. Повсюду стоят соответствующие таблички с запретами на плавание. Однако даже строгие меры не помогают уберечь отдыхающих от попыток охладиться в жаркий день. В связи с этим мэр Хабаровска Сергей Кравчук призвал усилить контроль за водоемами в городе, сообщает Транссибинфо.

- Нужно усилить контроль над местами отдыха у воды. Продолжаем профилактические мероприятия, усиливаем информирование населения, — сказал Сергей Кравчук.

Меры безопасности будут удвоены после недавней трагедии, которая произошла недалеко от Музея истории Амурского моста. Нетрезвый молодой человек прыгнул в воду с бетонной конструкции, которая стоит на берегу Амура. Эта «забава» привела к ужасному исходу: мужчина ушел под воду и не смог вынырнуть обратно. Свидетели не смогли помочь ему выбраться из реки. К сожалению, за лето подобное происшествие – уже пятый случай летального исхода купания в водоемах Хабаровска.