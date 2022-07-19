Посол Воробьева сообщила, что Индонезия заинтересована в российских туристах

Индонезия ждет российских туристов Фото: Андрей ГРЕЧАННИК

Индонезия очень заинтересована в увеличении количества российских туристов. Об этом рассказала РИА Новости посол России в Джакарте Людмила Воробьева.

По ее словам, об этом напрямую заявил министр туризма Индонезии.

"Мы надеемся, что туристический поток будет возрастать, и, прежде всего, на это надеются индонезийцы, - уточнила Воробьева. - Недавно я встречалась с министром туризма Сандиагой Уно, и он прямо говорил о том, что индонезийская сторона очень рассчитывает на российских туристов".

Она добавила, что после введения практики выдачи виз по прибытии и снятия целого ряда ковидных ограничений заметно выросло число российских туристов, отдыхающих на индонезийском острове Бали.

Для дальнейшего развития туристических связей обсуждается вопрос возобновления прямых авиарейсов между Россией и Индонезией. В этом заинтересованы многие авиакомпании, причем не только из Москвы, констатировала дипломат.

По ее словам, индонезийцы также проявляют живой интерес к посещению Российской Федерации, так что в этом направлении также имеется хорошая перспектива.

Как ранее писал сайт kp.ru, Людмила Воробьева рассказала, что президент России Владимир Путин – очень популярный и уважаемый человек в Индонезии. По ее словам, это один из факторов, который побуждает индонезийцев сотрудничать с Россией, несмотря на давление Запада.

Напомним, курортный город Баден-Баден в Германии страдает из-за оттока российских туристов. Как пишут немецкие журналисты, город, который на протяжении двух веков был "местом притяжения для русских", на фоне политизированных действия властей теряет симпатии людей, которые "спасли его от банкротства".