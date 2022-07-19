Генпрокуратура ДНР подтвердила гибель 14 человек при взрыве в драмтеатре в Мариуполе

Следователи нашли обнаружили 14 погибших после взрыва в драмтеатре Мариуполя в марте этого года. Такое заявление сделал начальник следственного управления генеральной прокуратуры ДНР Алексей Куцурубенко, отметив, что заявления о гибели 300 человек не соответствуют действительности.

«При проведении следственных действий, помещений разрушенного драмтеатра обнаружены останки 14 тел. Других останков не обнаружено», - приводит РИА Новости слова генпрокурора.

Как уточнил Куцурубенко, следователи из ДНР пришли к выводу, что здание было взорвано изнутри «безоболочным взрывным устройством». По его словам, при разборе завалов не было обнаружено «ни одного поражающего элемента, ни одной части или элемента авиабомбы или каких-либо других боеприпасов».

Генпрокурор также заявил, что мирные жители успели покинуть драмтеатр к моменту взрыва, а украинские военнослужащие оборудовали в его помещениях огневые позиции.

Драмтеатр в Мариуполе взорван 16 марта. В Киеве заявили, что авиаудар по зданию нанесла Москва. В Министерстве обороны РФ ответили, что подобные заявления не соответствуют действительности, поскольку российская авиация не выполняла ударов по наземным целям. Этот взрыв назвали «новой кровавой провокацией» боевиков нацбатов.