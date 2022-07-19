Российское судно арестовано в Индии за неуплату топливных сборов эстонской компании Фото: REUTERS

Высокий суд южного штата Кералы в Индии в минувший понедельник, 18 июля, арестовал грузовой корабль из России за неуплату топливных сборов компании Bunker Partner OU, которая базируется в Эстонии.

Как передает издание The Times of India, российское судно VV MAUA-I не оплатило топливный сбор в размере 23 503 долларов. Уточняется, что на данный момент судно находится в морском порту индийского города Кочин.

Сообщается, что судебный иск был подан местным держателем доверенности эстонской компании, которая потребовала оплаты стоимости загрузки топлива на судно. Из-за того, что корабль доставлял груз для Военно-морских сил Индии, суд разрешил его разгрузку во время задержания.

Напомним, в апреле этого года таможенная и портовая службы итальянской Империи арестовали яхту New Vogue, которая, как говорилось в заявлении, принадлежала, «российским лицам». Стоимость судна составляла более 3,3 миллиона евро. Служба береговой охраны Италии заявили, что яхта была арестована после глубокого расследования судом и полицией, которое проходило в марте текущего года.