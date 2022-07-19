Администрация Херсонской области заявила об уничтожении большинства диверсионных групп в регионе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что большинство диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в регионе были уничтожены, а их пособники на данный момент находятся в тюрьмах.

«Касательно диверсионно-разведывательных групп, покушений на меня, моих коллег, убийства моих коллег, скажу откровенно: практически все группы уничтожены, пособники находятся в тюрьмах», - приводит ТАСС слова замглавы администрации.

По словам чиновника, главной целью диверсантов в Херсонской области стали покушения на представителей новых властей. Стремоусов также пообещал, что после окончательной зачистки местных диверсионно-разведывательных групп, власти займутся уничтожением разведчиков за пределами данной области.

«Мы наведем порядки с новыми группами, которые могут попасть на территорию Херсона, разберемся с теми, кто посягает на нашу мирную жизнь», - добавил чиновник.

Напомним, 7 июля Вооруженные силы РФ предотвратили серию террористических актов в Херсоне. В силовых структурах тогда заявили, что диверсанты, которые планировали совершить теракт, сказали о том, что в Киев недовольны тем, что в Херсонской области сейчас мирная жизнь, и «поэтому их основной задачей было проведение серии террористических актов для того, чтобы создать в городе атмосферу паники и хаоса».