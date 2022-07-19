МВД России объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона Фото: Олег ЗОЛОТО

Министерство внутренних дел России объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона по уголовной статье. Соответствующая информация приведена в базе данных ведомства.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», - говорится в ответе на запрос, однако о какой именно статье уголовного кодекса Российской Федерации идет речь, на данный момент не уточняется.

Напомним, в конце марта этого года Следственный комитет России заявил о возбуждении уголовного дела в отношении Дмитрия Гордона, которого подозревали в публичных призывах к развязыванию агрессивной войны. Среди статей, по которым возбуждено дело против украинского журналиста, также было возбуждение ненависти или вражды по национальному признаку.

Кроме того, по информации следователей, журналист распространял фейки о действиях Вооруженных сил РФ. В ведомстве заявили, что под видом достоверных сообщений Гордон распространял заведомо ложную информацию о бомбардировках и артобстрелах российскими военными гражданской инфраструктуры и мирных граждан на украинской территории.