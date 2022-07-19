Руслана Писанка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Умерла Руслана Писанка, украинская актриса и телеведущая, сыгравшая роли в комедиях "Кавказская пленница" (2014) и "Ржевский против Наполеона" (2012), сериале "Сваты-4" и других. Ей было 56 лет.

О кончине актрисы сообщили сразу несколько украинских средств массовой информации. По их информации, в момент смерти артистка находилась в Германии, куда она переехала весной 2022 года. Там у нее диагностировали тяжелую болезнь.

Руслана Писанка родилась 17 ноября 1965 года в Киеве. Окончила режиссёрский факультет Киевского государственного института культуры. Начинала карьеру с нескольких телепроектов, в том числе "Женский клуб" и "Страна советов".

Руслана Писанка успела поработать и с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским, будучи соведущей реалити-шоу "Служебный романс" на телеканале "Интер".