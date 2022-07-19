Замглавы администрации Херсонской области призвал провести трибунал над Зеленским Фото: REUTERS

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что президента Украины Владимиру Зеленскому нужно предстать перед трибуналом как военного преступника.

Стремоусов назвал Зеленского несамостоятельным человеком, за которого принимают решения другие люди, цена действий которого «исчисляется десятками тысяч погибших украинцев». «Он в любом случае за это понесет ответственность. Зеленский должен предстать перед военным трибуналом, который, уверен, обязательно будет проведен над всеми представителями неофашизма», - приводитм РИА Новости слова чиновника.

По его словам, трибунал над украинским президентом, а также другими военными преступниками, которые принесли боль и страдание Украине, будет целесообразнее провести в Киеве. Стремоусов считает, что Европейский союз выдаст Зеленского, проведя аналогию с выдачей нациста Рудольфа Гесса и других фашистских преступников. «Поэтому пускай помнит, что ответственность ему придется в любом случае нести перед народом, который сегодня им же обманут», - добавил он.