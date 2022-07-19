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В мире19 июля 2022 7:16

Пентагон заявил об успешном испытании гиперзвукового оружия

Оно превысило скорость звука в пять раз
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
США успешно испытали прототип гиперзвукового оружия

США успешно испытали прототип гиперзвукового оружия

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты провели успешное испытание прототипа гиперзвукового оружия. Об этом сообщили американским журналистам в Пентагоне.

По данным оборонного ведомства США, аппарат производства Raytheon Technologies Corp в ходе летного испытания сумел превысить скорость звука в пять раз. Для достижения такой высокой скорости использовался реактивный двигатель.

Как ранее писал сайт kp.ru, ВВС США провели успешное испытание прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A. Это пока "сырое" оружие. Оно требует еще много экспериментов и стабильности их результатов.

И еще неизвестно, когда его примут на вооружение. Некоторые американские эксперты называют 2024 год - это в лучшем случае. А российские гиперзвуковые ракеты (например, "Кинжал") уже приняты на вооружение и даже уже применяются в ходе специальной военной операции на Украине.