Захарова придумала анекдот про Зеленского и Кулебу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла слова главы министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что не правительство страны, а украинский президент Владимир Зеленский назначил дедлайн по вступлению в Европейский союз.

Комментируя заявление украинского министра, российский дипломат придумала анекдот о перипетиях отношений между разными представителями украинской власти после того, как Кулеба заявил о «внутреннем дедлайне» Зеленского по вступлению страны в Европейский союз.

«Предполагаю, что за день до этого Зеленский сказал Кулебе: "Я установил внутренний дедлайн для вступления Украины в ЕС. Но я тебе его не скажу"», - написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства в своем Telegram-канале.

Ранее министр иностранных дел Украины заявил, что президент Украины «лично установил внутренний дедлайн» для вступления страны в Европейский союз, однако сам он отказался назвать эту дату.

«Здесь решение еще зависит от Европейского союза, а не только от нас. Если мы озвучим дедлайн, можно так испугать кого-то в ЕС, что он будет сознательно тормозить», - заявил тогда украинский министр.