Евросоюз начал переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны Европейского союза начали переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в Евросоюз. Такое заявление во вторник, 19 июля, сделала пресс-секретарь Европейской комиссии Ана Пизонеро.

«Поздравляем Северную Македонию и Албанию с долгожданным днем! Сегодня, с началом переговоров о вступлении в ЕС, начинается новое путешествие», - написала пресс-секретарь Еврокомиссии в Twitter, добавив к своей к публикации хештег «Вместе сильнее».

Лидеры государств Евросоюза утвердили политическое решение о начале переговоров с Албанией и Северной Македонией о вступлении в объединение еще два года - в конце марта 2020 года, однако данный процесс не был запущен, поскольку его заблокировала Болгария. Как писал сайт kp.ru, в конце июня парламент Болгарии решил изменить свою политику по отношению к этим кандидатам.

Напомним, за день до решения болгарского парламента премьер Албании Эди Рама посоветовал украинскому народу не питать иллюзий по поводу ожидаемого получения статуса кандидата в Евросоюз, напомнив, что Северная Македония является кандидатом уже примерно 17 лет, а также назвав «позором» официальную позицию Болгарии, которая блокирует переговоры о вступлении Тираны и Скопье в Евросоюз.