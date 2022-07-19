Центробанк предлагает сократить реестр малого и среднего бизнеса в России

Центробанк предлагает удалить часть компаний из реестра малого и среднего бизнеса в России Фото: REUTERS

Банк России готовит реформу, предусматривающую изменение подхода к определению компаний в разряд малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщает "Коммерсант".

По данным издания, новый подход позволит сократить реестр малого и среднего бизнеса в России за счет исключения из него компаний, аффилированных с крупными банками или предприятиями, финансовых посредников и микрофинансовых организаций, а также фирм, имеющих высокую кредитную нагрузку.

Согласно документации проекта, Центробанк предлагает не оказывать господдержку, предусмотренную для малого и среднего предпринимательства, компаниям с кредитной нагрузкой более 8 млрд рублей, а также бизнесу, более, чем на 20% принадлежащему крупным компаниям и банкам.

Как ранее писал сайт kp.ru, Центробанк пришел к выводу, что экономика России стабилизировалась в мае-июне, при этом существенные различия в отдельных отраслях сохраняются. Как отметил регулятор, снижение уровня потребительских цен в июне было вызвано укреплением рубля и внесезонным удешевлением плодоовощной продукции.