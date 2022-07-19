Глава МИД Японии попросил Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что в ходе встречи с главой внешнеполитического ведомства Саудовской Аравии Фейсал Бен Фархан Аль Сауд заявил, что Токио выступает за продолжение сотрудничества, направленного на стабилизацию международного нефтяного рынка, и попросит Эр-Рияд увеличить добычу нефти.

«Министр Хаяси выразил благодарность за стабильные поставки нефти из Саудовской Аравии и запросил о продолжении сотрудничества по стабилизации международного рынка нефти и дополнительном увеличении выработки», - говорится в пресс-релизе МИД Японии.

Хаяси также заявил, что Токио выражает желание расширять сотрудничество с Эр-Риядом в различных сферах, в том числе чистой энергетике, включая изменении климата, возобновляемые источники энергии, а также инфраструктуре, туризме и культуре

Тем временем, министр иностранных дел Саудовской Аравии указал на прочность стратегического партнерства с Токио и сообщив о намерении Эр-Рияда продолжать тесное взаимодействие, в том числе по вопросу стабилизации рынка нефти.