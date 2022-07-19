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Экономика19 июля 2022 8:17

Минфин России предложил закупать валюту на доходы от нефти дороже 60 долларов

«Ведомости»: Минфин России предложил закупать валюту на доходы от нефти дороже 60 долларов
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Минфин России предложил закупать валюту на доходы от нефти дороже 60 долларов

Минфин России предложил закупать валюту на доходы от нефти дороже 60 долларов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство финансов РФ предложило закупать валюту на доходы от продажи нефти по цене более 60 долларов за баррель.

Как передает газета «Ведомости» со ссылкой на близкий к российскому правительству источник, кроме изменения в расчетах базовых доходов от нефтегазовых месторождений ведомство также предлагает зарегистрировать объем добычи черного золота на уровне 9,5 млн баррелей в сутки, что в свою очередь позволит ослабить курс российской валюты на 10-20 рублей.

Действие бюджетного правила было временно приостановлено в начале марта этого года на фоне блокировки валютных государственных резервов, а также антироссийских санкционных ограничений, принятых западными странами.

Бюджетные правила представляют из себя длительное количественное ограничение определенных показателей бюджета. В 2018 году в стране ввели схему бюджетных правил, которая содержит формулу предельного объема расходов бюджета при учете нефтегазовых доходов при определенной цене на энергоносители, а также объема иных доходов и расходов на обслуживание госдолга. Минфин РФ должен направлять дополнительные доходы от высокой стоимости нефти на покупку иностранной валюты или золота, что в свою очередь направляется на счета Банка России, а позже перечисляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ).