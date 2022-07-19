Минфин России предложил закупать валюту на доходы от нефти дороже 60 долларов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство финансов РФ предложило закупать валюту на доходы от продажи нефти по цене более 60 долларов за баррель.

Как передает газета «Ведомости» со ссылкой на близкий к российскому правительству источник, кроме изменения в расчетах базовых доходов от нефтегазовых месторождений ведомство также предлагает зарегистрировать объем добычи черного золота на уровне 9,5 млн баррелей в сутки, что в свою очередь позволит ослабить курс российской валюты на 10-20 рублей.

Действие бюджетного правила было временно приостановлено в начале марта этого года на фоне блокировки валютных государственных резервов, а также антироссийских санкционных ограничений, принятых западными странами.

Бюджетные правила представляют из себя длительное количественное ограничение определенных показателей бюджета. В 2018 году в стране ввели схему бюджетных правил, которая содержит формулу предельного объема расходов бюджета при учете нефтегазовых доходов при определенной цене на энергоносители, а также объема иных доходов и расходов на обслуживание госдолга. Минфин РФ должен направлять дополнительные доходы от высокой стоимости нефти на покупку иностранной валюты или золота, что в свою очередь направляется на счета Банка России, а позже перечисляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ).