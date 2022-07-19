В МИД России сообщили, что Путин готов к переговорам с Асадом

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин готов к переговорам с сирийским лидером Башаром Асадом после визита в Тегеран, однако предварительных договоренностей на этот счет пока не было. Об этом рассказал РИА Новости заместитель главы министерства иностранных дел РФ Михаил Богданов.

"Не только с Асадом но и с другими руководителями, - уточнил Богданов. - Мы всегда рады контактам с руководством".

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин встретится с верховным лидером Ирана Али Хаменеи в ходе визита в Тегеран. Он напомнил, что Путин также встретится с президентом Турции.

Как ранее писал сайт kp.ru, помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что 19 июля у Владимира Путина запланировано четыре заметных встречи. Первая - это общий саммит с главами Ирана и Турции по войне в Сирии.

Также Путин встретится с президентом Ирана Эбрахимом Раиси и верховным руководителем страны Али Хаменеи, после чего последуют переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.