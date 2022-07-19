Оперный певец Чельдиев получил десять лет колонии за призывы к антиковидным акциям Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ростовский областной суд приговорил оперного певца Вадима Чельдиева к десяти годам колонии строгого режима за призывы к протестам в Северной Осетии в апреле 2020 года.

Гособвинение просило 11 лет заключения. «По совокупности преступлений путем частичного сложения назначить Чельдиеву 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - приводит РИА Новости слова судьи.

По данным следствия, 20 апреля 2020 года у здания Дома правительства в центре Владикавказа собрался митинг, участники которого требовали отмены режима самоизоляции, введенного на фоне распространения коронавирусной инфекции. Сообщается, что на несанкционированном митинге пострадали 13 сотрудников правоохранительных органов, после чего было возбуждено уголовное дело. Промышленный суд Владикавказа вынес Чельдиеву штраф в размере 75 тысяч рублей за злоупотребление свободой массовой информации.

В мае 2020 года в отношении певца было возбуждено уголовное дело, по статье о «публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности», к чему предшествовало возбуждение дела по статье о распространении ложной информации о коронавирусе и мерах по защите населения.