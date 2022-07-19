Две тысячи человек поучаствуют июльском в забеге для IT-специалистов в Москве

Массовый забег IT-специалистов пройдет в Москве 31 июля 2022 года. Фото: runit.digital

Порядка двух тысяч человек примут участие в массовом забеге IT-специалистов RUNIT в Москве, который проводит компания AGIMA. Он состоится в Измайловском парке Москвы в воскресенье, 31 июля 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

Спортивное состязание стартует в 8:00. Соревнования будут проходить как в личном, так и в командном зачетах. "Айтишникам" предстоит выявить лучших на дистанциях в 3, 5, 10 и 21 километра.

"Также в программе две эстафеты. Одна на команду из 5 участников, каждый из которых пробежит 5 километров, - рассказали организаторы. - Вторая — на команду из 3 человек, по 7 километров на каждого. Также участвовать в забегах могут дети. Для них предусмотрены дистанции на 300 и 600 метров".

Помимо спортивной составляющие предусмотрены и другие развлечения. Так, все желающие могут посетить зоны отдыха и нетворкинга. Для гостей будут работать полевая кухня и палаточный городок. Также можно попытать удачу в лотереях и выиграть различные подарки.

Завершится мероприятие концертной программой. Композиции исполнит музыкальная группа. Какая именно, пока не раскрывается.

Напомним, забег IT-специалистов RUNIT проводится в российской столице уже в третий раз. В предыдущих соревнованиях принимали участие сотрудники многих крупных российских компаний, в том числе QIWI, OZON, X5 Group, ВТБ и "Яндекс".